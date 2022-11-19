Колосков поддержал президента ФИФА Инфантино, раскритиковавшего западных журналистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который раскритиковал западных журналистов.

«Я согласен с Инфантино, это все глупость полнейшая. Так было и перед чемпионатом мира в ЮАР, говорили, что там не успеют ничего построить, все построили и прекрасно провели турнир, и перед чемпионатом мира в Бразилии. Перед турниром в России говорили, что мы ничего не проведем, не обеспечим безопасность, что у нас собаки бездомные по всем улицам бегают, в итоге провели лучший в истории чемпионат», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Он также отметил, что такая тенденция всегда присутствует.

«В этот раз тоже нашли, за что зацепиться: то малолетние рабочие на стройках, то пива не будет, говорят, какие катарцы плохие, как плохо сделали болельщикам. Это чушь полнейшая, все спокойно готовятся к чемпионату мира и играют», — добавил Колосков.

В субботу президент Инфантино на пресс-конференции, посвященной чемпионату мира в Катаре, указал на двойные стандарты западных журналистов при освещении турнира. По его мнению, они предпочитают говорить о проблемах вокруг чемпионата мира, не обращая внимания на то, что в вопросе прав человека в Катаре был достигнут значительный прогресс.