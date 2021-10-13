Аленичев: «Карпин поступил совершенно верно, взяв на себя вину за плохой футбол в Казани»

Бывший полузащитник Дмитрий Аленичев высказался о работе Валерия Карпина в сборной России во время отктябрьских матчей отбора к ЧМ-2022.

«Полагаю, что Валерий Карпин поступил совершенно верно, полностью взяв на себя вину за плохой футбол в Казани. В такой ситуации неправильно и неуместно критиковать игроков. Коллектив тоже это оценил — в Мариборе люди выходили на поле биться, в том числе и за тренера, который в них верит», — написал Аленичев в авторской колонке для «СЭ».

52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля 2021-го. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.