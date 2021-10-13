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Аленичев: «Карпин поступил совершенно верно, взяв на себя вину за плохой футбол в Казани»

Аленичев высказался о работе Карпина в сборной России во время матчей со Словакией и Словенией
12:51
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Бывший полузащитник Дмитрий Аленичев высказался о работе Валерия Карпина в сборной России во время отктябрьских матчей отбора к ЧМ-2022.

«Полагаю, что Валерий Карпин поступил совершенно верно, полностью взяв на себя вину за плохой футбол в Казани. В такой ситуации неправильно и неуместно критиковать игроков. Коллектив тоже это оценил — в Мариборе люди выходили на поле биться, в том числе и за тренера, который в них верит», — написал Аленичев в авторской колонке для «СЭ».

52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля 2021-го. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры