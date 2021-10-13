Виктория Боня: «Готова снова полюбить Карпина, если сборная выйдет на чемпионат мира!»

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отбора чемпионата мира-2022.

«Спорт — как марафон. Можно сначала бежать первым, но потом проиграть. Нужно смотреть на таких спортсменов, как Флойд Мейвезер. Он выходит и знает, что на 12 раундов запаса его сил хватит. Чтобы нам попасть на чемпионат мира, нужно еще сделать много всего. Хочется, чтобы наша игра была с дальновидным взором. Конечно, нам реально занять первое место! Тем более что сейчас у руля нашей команды Карпин! Когда сборную тренирует отечественный специалист, то он лучше знает наш менталитет. Надеюсь, что Карпин сейчас проявить себя и будет любим даже мною. Я готова снова его полюбить, если он выйдет на чемпионат мира! Иначе за кого нам ехать болеть в Катар?» — сказала Боня «СЭ».

После победы над Словенией сборная России (19 очков) занимает первое место в группе H отбора ЧМ-2022.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, Сплит).