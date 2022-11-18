Аленичев считает, что РПЛ потеряла в качестве: «Без топовых иностранцев уровень просел»

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» высказался о количестве игроков из РПЛ, которые выступят на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«РПЛ в Катаре представят всего два человека — камерунец Нгамале из «Динамо» и хорват Ловрен из «Зенита». Тут, увы, все логично. За последнее время нашу лигу покинули многие сильные легионеры — и она, конечно, потеряла в качестве (питерцев с их классными южноамериканцами выносим за скобки). Да, есть матчи с обилием голов, однако без топовых иностранцев уровень просел. Как ослабла и конкуренция за место в составе внутри команд — если раньше российским ребятам нужно было опережать в ней условных Шиманьски и Жиго, то сейчас они бьются между собой. Да, оставшийся в «Спартаке» Промес — молодец, здорово сейчас выглядит. Но это ведь на фоне нашего среднего чемпионата», — сказал Аленичев «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.