Александр Дюков: «Порадовало то, что сборная России играла в футбол»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от матча сборной России против команды Словении в рамках отбора ЧМ-2022 (2:1).

Не видел момент со вторым голом словенцем, воспринял решение судьи как данность. Конечно, это порадовало. Бойцовские качества отличают сборную Карпина. Во всех 5 матчах команда демонстрировала бойцовский характер, добивалась результата, иногда и на зубах, проявляя волю. Сегодня больше порадовало то, что мы играли в футбол. Мне кажется, ребята сами получали удовольствие. Еще не все получается, но видны определенные изменения, это радует, — сказал Дюков.

— Победа в том самом Мариборе поможет нам психологически? Можно сказать, что вернули должок?

— Это другая сборная, другой тренер, другие игроки. Я не думаю, что событие 12-летней давности как-то влияло на этих игроков. Карпин сказал, что даже не знал о том, что проиграли в Мариборе? Ну, видите.

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на два балла. Также россияне оторвались на 9 очков от команд Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов), и те уже не смогут обойти команду Валерия Карпина.