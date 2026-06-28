Защитник Карлсон перешел из «Анахайма» и «Каролину» в результате обмена

«Анахайм» и «Каролина» произвели обмен. «Дакс» получили выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2026 года (нападающий Ноа Козик) и перспективного защитника Кайла Мастерса, а «Харрикейнз» — защитника Джона Карлсона.

36-летний американец Карлсон находится в последнем году восьмилетнего контракта на 64 миллиона долларов США (среднегодовая зарплата восемь миллионов США), который он подписал с «Вашингтоном» в июне 2018 года.

«Харрикейнз» получили эксклюзивные права на ведение переговоров с Карлсоном, который может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

В сезоне-2025/26 Карлсон набрал 60 (14+46) очков в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ за «Дакс» и «Кэпиталз». Его обмен в «Анахайм» произошел в марте 2025 года.