Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке перешел в «Фенербахче»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Натан Аке перешел в «Фенербахче», сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Подробности соглашения между клубом из Стамбула и 31-летним футболистом не раскрываются.

С августа 2020 года голландец выступал за «Манчестер Сити». В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 32 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.