Комментатор ESPN: «Возможно, Захаряну лучше остаться в «Динамо», а не переходить в «Челси»

Экс-комментатор Российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— В России многие считают, что Захаряну обязательно надо соглашаться, ведь второго такого предложения может и не быть. В случае срыва трансфера риск действительно высок?

— Я так не думаю. Возможно, ему вообще будет лучше остаться в «Динамо» и постоянно там играть. Нет же никакой гарантии, что после перехода в «Челси» Захарян не отправится в аренду — может, он будет играть в молодежной команде «Челси» и иногда привлекаться к тренировкам с основой. А это для Арсена уже пройденный этап, ведь он — полноценная звезда взрослого российского футбола, а не молодежного. Если Захарян продолжит забивать за «Динамо», то гранды вернутся за ним позже. А если Захарян все-таки перейдет в «Челси» сейчас, то должен понимать: трансфер в топ-клуб не означает, что ты автоматически становишься звездой мирового класса. Слишком часто происходит так, что молодого игрока осыпают деньгами в клубе-гранде и он останавливается в развитии.