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Комментатор ESPN: «Возможно, Захаряну лучше остаться в «Динамо», а не переходить в «Челси»

Английский комментатор ESPN считает, что Захаряну лучше не переходить в «Челси»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-комментатор Российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— В России многие считают, что Захаряну обязательно надо соглашаться, ведь второго такого предложения может и не быть. В случае срыва трансфера риск действительно высок?

— Я так не думаю. Возможно, ему вообще будет лучше остаться в «Динамо» и постоянно там играть. Нет же никакой гарантии, что после перехода в «Челси» Захарян не отправится в аренду — может, он будет играть в молодежной команде «Челси» и иногда привлекаться к тренировкам с основой. А это для Арсена уже пройденный этап, ведь он — полноценная звезда взрослого российского футбола, а не молодежного. Если Захарян продолжит забивать за «Динамо», то гранды вернутся за ним позже. А если Захарян все-таки перейдет в «Челси» сейчас, то должен понимать: трансфер в топ-клуб не означает, что ты автоматически становишься звездой мирового класса. Слишком часто происходит так, что молодого игрока осыпают деньгами в клубе-гранде и он останавливается в развитии.

Арсен Захарян. «Маловероятно, что Захаряну разрешат играть в «Челси». Английский комментатор — о возможном переходе динамовца
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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