«Фенербахче» предложил «Марселю» около 50 миллионов евро за Гринвуда

Нападающий «Марселя» Мейсон Гринвуд может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

По информации источника, турецкий клуб сделал предложение, которые приближено к 50 миллионам евро, которые «Марсель» требует за футболиста.

Гринвуд летом 2024 года перешел в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне 24-летний англичанин провел 45 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 11 результативных передач.