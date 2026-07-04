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4 июля, 21:24

«Фенербахче» предложил «Марселю» около 50 миллионов евро за Гринвуда

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Марселя» Мейсон Гринвуд может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

По информации источника, турецкий клуб сделал предложение, которые приближено к 50 миллионам евро, которые «Марсель» требует за футболиста.

Гринвуд летом 2024 года перешел в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне 24-летний англичанин провел 45 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 11 результативных передач.

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ФК Марсель
ФК Фенербахче
Мейсон Гринвуд
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