«Ливерпуль» интересуется вратарем «Трабзонспора» Чакыром
07:20
Вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр может продолжить карьеру в Англии, сообщает Express.
По сведениям источника, на 24-летнего турка претендует «Ливерпуль», который готов заплатить за игрока 17,5 миллиона евро. Также на игрока претендуют «Лейпциг» и «Севилья».
В текущем сезоне Чакыр провел 28 матчей в чемпионате Турции, в которых пропустил 29 мячей и 10 раз сыграл на ноль.
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