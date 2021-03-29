«Ливерпуль» интересуется вратарем «Трабзонспора» Чакыром

Вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр может продолжить карьеру в Англии, сообщает Express.

По сведениям источника, на 24-летнего турка претендует «Ливерпуль», который готов заплатить за игрока 17,5 миллиона евро. Также на игрока претендуют «Лейпциг» и «Севилья».

В текущем сезоне Чакыр провел 28 матчей в чемпионате Турции, в которых пропустил 29 мячей и 10 раз сыграл на ноль.