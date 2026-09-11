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Льюис Холл подписал новый контракт с Ньюкаслом

Холл подписал новый долгосрочный контракт с «Ньюкаслом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с защитником Льюисом Холлом.

21-летний англичанин подписал долгосрочное соглашение. Точный срок контракта не раскрывается. Предыдущий договор истекал летом 2029 года.

Холл является воспитанником «Челси». Он перешел в «Ньюкасл» летом 2024 года. С того момента защитник провел за «сорок» 107 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 9 результативных передач.

В летнее трансферное окно сообщалось, что интерес к Холлу проявляет «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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ФК Ньюкасл Юнайтед
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