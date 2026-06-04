AS: «Реал Сосьедад» летом хочет продать или отдать в аренду Захаряна

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян покинет испанский клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, в клубе продолжают верить в технические качества 23-летнего россиянина, но считают, что ему необходимо набраться опыта в другом месте, чтобы проявить себя в Ла лиге. В ближайшие недели будет принято решение о том, уйдет ли Захарян в аренду, или окончательно покинет «Реал Сосьедад».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За три сезона он провел 65 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи. В прошедшем сезоне на его счету один гол в 21 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 10 миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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