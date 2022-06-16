В «Интере» подтвердили желание Лукаку вернуться в клуб

Исполнительный директор «Интера» Алессандро Антонелло подтвердил желание нападающего «Челси» Ромелу Лукаку вернуться в состав «нерадзурри».

«Мы хотим соблюдать правила финансового фэйр-плей до сезона-2024/25. Мы может делать все что угодно, лишь бы это было экономически стабильно для нас. У [Лукаку] есть большое желание вернуться, но мы должны оценить экономическую целесообразность этого трансфера. Постараемся сделать это в нужное время», — цитирует Антонелло Sky Sports.

Лукаку вернулся в «Челси» перед сезоном-2021/22. Лондонский клуб заплатил «Интеру» 97,5 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт 29-летнего бельгийца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.