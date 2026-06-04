The Athletic: «Бавария» и «Арсенал» заинтересованы в Брауне из «Айнтрахта»
«Бавария» и «Арсенал» заинтересованы в подписании защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна, сообщает The Athletic.
По данным источника, 22-летний игрок сборной Германии, включенный в состав на финальный турнир чемпионата мира-2026, привлечет значительный интерес в ближайшее летнее трансферное окно — особенно если проявит себя на ЧМ.
«Бавария» стремится усилить свои позиции на флангах защиты, в то время как «Арсенал» рассматривает его как универсальное пополнение для своего состава.
Браун играет за «Айнтрахт» с января 2024 года. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 защитник в 42 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.