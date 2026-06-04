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4 июня, 07:36

The Athletic: «Бавария» и «Арсенал» заинтересованы в Брауне из «Айнтрахта»

Павел Лопатко

«Бавария» и «Арсенал» заинтересованы в подписании защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна, сообщает The Athletic.

По данным источника, 22-летний игрок сборной Германии, включенный в состав на финальный турнир чемпионата мира-2026, привлечет значительный интерес в ближайшее летнее трансферное окно — особенно если проявит себя на ЧМ.

«Бавария» стремится усилить свои позиции на флангах защиты, в то время как «Арсенал» рассматривает его как универсальное пополнение для своего состава.

Браун играет за «Айнтрахт» с января 2024 года. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 защитник в 42 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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