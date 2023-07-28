Экс-форвард «Факела» Гонгадзе перешел в «Торпедо»

Бывший нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте черно-белых.

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. Он будет выступать за московский клуб под 21-м номером. Ранее футболист уже играл за «Торпедо» в сезоне-2021/22.

Гонгадзе в июне покинул «Факел» в связи с истечением контракта с клубом. В прошедшем сезоне он провел за воронежскую команду 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.