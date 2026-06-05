Антони рассказал, как Роналду поддержал его перед дебютом за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Бетиса» Антони поделился мнением о звездном форварде Криштиану Роналду, с которым он играл в «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану Роналду — невероятный человек, очень веселый и вежливый. Он сказал мне, что в тот день, когда я перестану чувствовать «бабочек в животе», мне нужно быть осторожным. Перед моим дебютом против «Арсенала» он успокоил меня, сказав, чтобы я спокойно сделал свои первые касания, и что все остальное я уже умею делать», — приводит Goal слова Антони.

Бразилец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2022 по 2025 год, после чего присоединился к «Бетису». Вместе с «красными дьяволами» он стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

В сезоне-2025/26 Антони провел 46 матчей за «Бетис» во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 10 результативных передач.

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