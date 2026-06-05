Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона в Ла лиге

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал лучшим игроком сезона в чемпионате Испании, сообщает пресс-служба Ла лиги.

В прошедшем сезоне 18-летний испанец провел 28 матчей в Ла лиге, забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.

Также на награду претендовали Килиан Мбаппе («Реал»), Николя Пепе («Вильярреал»), Ведат Мурики («Мальорка») и Пабло Форнальс («Бетис»).

«Барселона» стала чемпионом Испании в сезоне-2025/26. Каталонцы набрали 94 очка и на 8 баллов опередили ставший вторым «Реал». Третье место с 72 очками занял «Вильярреал».

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