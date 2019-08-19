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«Барселона» потеряла Дембеле на пять недель

19 августа 2019, 23:19
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму, сообщает официальный сайт клуба. У француза диагностировано повреждение мышц бедра. Он пропустит около пяти недель. Это должно положить конец слухам о том, что Дембеле может перебраться в «ПСЖ» в рамках сделки по переходу Неймара из Парижа в «Барселону».

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до 2022 года. В прошлом сезоне он также испытывал проблемы со здоровьем и играл нерегулярно.

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