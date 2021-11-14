Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» раскритиковала качество поля в матче Хорватии и России (1:0) в отборе ЧМ-2022.

«Условия игры были ужасные. Это не только дождь, еще и безобразное состояние поля. Оно очень плохо влияло на хорватскую сборную, не давало показать им вершину своего мастерства. На таком поле играть невозможно. УЕФА не должен был допускать поля такого качества для соревнований. Чем выше твое мастерство — тем больше тебе мешает поле. Все действия рассчитаны до миллиметра. Поле мешало хорватам даже больше, чем нам», — сказала Смородская «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.