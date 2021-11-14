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Смородская раскритиковала УЕФА за решение провести матч Хорватия — Россия

22:10
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» раскритиковала качество поля в матче Хорватии и России (1:0) в отборе ЧМ-2022.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Как Россия и Хорватия бились под ливнем: поле затопило, мяч плавал. Самые тяжелые условия сборной при Карпине

«Условия игры были ужасные. Это не только дождь, еще и безобразное состояние поля. Оно очень плохо влияло на хорватскую сборную, не давало показать им вершину своего мастерства. На таком поле играть невозможно. УЕФА не должен был допускать поля такого качества для соревнований. Чем выше твое мастерство — тем больше тебе мешает поле. Все действия рассчитаны до миллиметра. Поле мешало хорватам даже больше, чем нам», — сказала Смородская «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания 0
Швеция 0
1-й тайм

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия 1
Сербия 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры