Карпин: «Выпустить Онопко против Брунея? Это надо заслужить. А он в матче легенд проиграл»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с Брунеем.
— Вы бы поехали поиграть на матч легенд в честь Федора Черенкова, как Онопко?
— С удовольствием поехал бы на матч памяти, отдать честь Черенкову. Сам не смог, но мы отправили Виктора Савельевича.
— А вы бы выпустили Онопко на последних минутах за сборную?
— Конечно нет. Это надо заслужить. Что он сделал, в матче легенд сыграл? Он там проиграл вообще (смеется).
— Может, вызвать Дзюбу и Кержакова на какой-то из сборов, чтобы они решили свой спор?
— Пусть один на один встретятся и решают.
— Завершается очередной год для национальной команды. Какую оценку поставите себе и ребятам за этот год, и что хотели бы видеть в 2025?
— Давайте так: оценка будет не совсем корректная. Официальных матчей нет, есть только товарищеские, так что я бы серьезно не оценивал. Но мне нравится, что футболисты с удовольствием приезжают, наслаждаются игрой. Нет претензий по самоотдаче вообще. Это самый главный вывод сезона, года, это очень радует. Сейчас, дай БогЮ, дебютируют Батраков, Агкацев, появляются молодые футболисты...
Игра состоится в Краснодаре на одноименном стадионе 15 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.