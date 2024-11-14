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Сегодня, 17:51

Карпин рассказал, что было непросто найти информацию о сборной Брунея

Артем Белинин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Брунеем.

Игра состоится в Краснодаре на одноименном стадионе 15 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

— Кто будет капитаном?

— Завтра увидите.
— Как состояние команды?

— Слава Богу, все живы-здоровы, все хорошо. Единственный, кому дали паузу — это Миранчук, но он уже готов. Под вопросом Дивеев, остальные все здоровы.

— Было ли трудно готовиться к Брунею?

— Было не так просто, как обычно. Но это и не так важно, потому что они три недели назад сменили тренера. Мы скорее собирали информацию о нем. Знаем, что Бруней играет в четыре защитника, в остальном информации не так много.

— С матча против Хорватии (в отборочном турнире к ЧМ-2022, 0:1 — Прим. «СЭ») прошло три года. Что хорошего и плохого вспомните о той игре?
— Плохое — результат. Хорошего ничего не могу вспомнить.

— Маринато Гильерме помогал тренеру Брунея готовиться к сборной России. Не хотите с ним об этом пообщаться?

— Самому не смешно? Найти картинку сборной Брунея сложно, а сборной России — нет. Состав даже журналисты видели два дня назад. Так что вообще по барабану, кто кому помогал.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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