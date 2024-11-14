Карпин: «Хотим выиграть у Брунея и забить как можно больше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал изменения в составе Брунея перед товарищеским матчем.

Ранее тренер сборной Брунея Винисиус Эуторопио заявил, что на матч с Россией приехали шесть игроков основы.

— Нет ли желания забить Брунею полную авоську из-за их отношения? Многие игроки основы не доехали.

— По нашей информации, нет 5-6 игроков из основы. Такое будет количество дебютантов. Пресса пишет наоборот, но это не так. Пришел новый тренер, вызывает тех, кто уже играл, и дебютантов. Ничего здесь сверхъестественного нет. Мы хотим сыграть, выиграть, забить как можно больше.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.