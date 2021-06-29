Мостовой высмеял предложение Салиховой назначить Тедеско тренером сборной России

Экс-футболист сборной России прокомментировал «СЭ» мнение супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о кандидатуре Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.

«Вам самим не смешно становится? Какой Тедеско? Он не подойдет сборной. Это сборная страны. Это не та команда, в которую может приходить любой. Какое Тедеско имеет отношение к сборной? Я вам назову еще 20 фамилий, кто адаптирован к России. У нас что, в стране нет ни одного человека, который отдал жизнь футболу и умеет качественно работать? Почему надо брать людей из ниоткуда? В сборную Германии никогда не пригласят неизвестного специалиста из России. Почему мы тогда должны? Это сборная целой страны!» — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее, 29 июня журналист Нобель Арустамян заявил, что нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов может покинуть свой пост после внеочередного заседания исполкома РФС, который состоится завтра, 30 июня. Российская команда под руководством Черчесова заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Доменико Тедеско работал главным тренером «Спартака» в период с октября 2019 года по май 2021 года. Немецкий специалист покинул клуб по окончании срока контракта. В сезоне-2020/21 красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ.