Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 23:30

Чалов: «В сборную всегда приезжаю с удовольствием, потому что это сборная»

Чалов признался, что всегда с удовольствием приезжает в сборную России
Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ПАОК Федор Чалов в интервью «СЭ» признался, что всегда с удовольствием приезжает в сборную России.

— Ты с удовольствием едешь играть против таких команд, как Бруней?

— Я в сборную всегда приезжаю с удовольствием, потому что это сборная.

— То есть с Максимом Глушенковым, который «лучше с Венделом и Клаудиньо потренируется», ты не согласен?

— Сколько людей, столько и мнений. Но я считаю, что в сборную приглашаются лучшие российские футболисты — приезжают такие люди, как Головин, Миранчук... Это уровень, который хочется постоянно улучшать, такая свежая струя для футболиста.

Чалов вышел в стартовом составе в товарищеском матче с Брунеем (11:0) 15 ноября и был заменен на 60-й минуте. Всего на счету форварда 3 гола и 3 голевые передачи в 8 матчах за национальную команду.

Полностью интервью Федора Чалова читайте на сайте «СЭ» завтра, 27 ноября.

Федор Чалов
Сборная России по футболу
ФК ПАОК
Читайте также
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Популярное видео
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Мирзов — о матче России с Брунеем: «Мы сейчас не в той ситуации, когда можем выбирать, с кем играть»
Карпин: «Сейчас в сборной нет капитана. Головин, Баринов, Миранчуки, Кузяев — каждый из них может выйти с повязкой»
Карпин назвал главное разочарование года для сборной России
Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году
Карпин назвал лучший матч сборной России в 2024 году
Карпин — о Дзюбе: «А почему он должен получить вызов в сборную?»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирзов — о матче России с Брунеем: «Мы сейчас не в той ситуации, когда можем выбирать, с кем играть»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости