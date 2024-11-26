Чалов: «В сборную всегда приезжаю с удовольствием, потому что это сборная»

Чалов признался, что всегда с удовольствием приезжает в сборную России

Нападающий ПАОК Федор Чалов в интервью «СЭ» признался, что всегда с удовольствием приезжает в сборную России.

— Ты с удовольствием едешь играть против таких команд, как Бруней?

— Я в сборную всегда приезжаю с удовольствием, потому что это сборная.

— То есть с Максимом Глушенковым, который «лучше с Венделом и Клаудиньо потренируется», ты не согласен?

— Сколько людей, столько и мнений. Но я считаю, что в сборную приглашаются лучшие российские футболисты — приезжают такие люди, как Головин, Миранчук... Это уровень, который хочется постоянно улучшать, такая свежая струя для футболиста.

Чалов вышел в стартовом составе в товарищеском матче с Брунеем (11:0) 15 ноября и был заменен на 60-й минуте. Всего на счету форварда 3 гола и 3 голевые передачи в 8 матчах за национальную команду.

Полностью интервью Федора Чалова читайте на сайте «СЭ» завтра, 27 ноября.