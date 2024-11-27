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Глебов: «Особенно приятно, что выиграли у Брунея с крупным счетом и вообще провели качественный матч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Данил Глебов считает, что глобальных выводов по ноябрьским матчам против Брунея и Сирии делать не стоит.

«Какие-то глобальные выводы я бы делать не стал. В целом мы хорошо провели этот сбор, хорошо тренировались, хорошо отыграли оба матча. Внимательно действовали на поле, с максимальной концентрацией. Пытались делать все то, что нам говорил тренерский штаб, то, что мы натренировали при подготовке к играм. Можно быть довольными тем, как все прошло.

Матч с Сирией тяжело сравнивать с Вьетнамом. И давайте не будем этого делать. По поводу Брунея тут говорить нечего — даже нефутбольному человеку понятно, что на фоне этого соперника Сирия сильнее. Поэтому особенно приятно, что мы выиграли у нее с крупным счетом и вообще провели качественный матч», — цитируют «Известия» Глебова.

Источник: «Известия»
Данил Глебов
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