Глебов: «Особенно приятно, что выиграли у Брунея с крупным счетом и вообще провели качественный матч»

Полузащитник сборной России Данил Глебов считает, что глобальных выводов по ноябрьским матчам против Брунея и Сирии делать не стоит.

«Какие-то глобальные выводы я бы делать не стал. В целом мы хорошо провели этот сбор, хорошо тренировались, хорошо отыграли оба матча. Внимательно действовали на поле, с максимальной концентрацией. Пытались делать все то, что нам говорил тренерский штаб, то, что мы натренировали при подготовке к играм. Можно быть довольными тем, как все прошло.

Матч с Сирией тяжело сравнивать с Вьетнамом. И давайте не будем этого делать. По поводу Брунея тут говорить нечего — даже нефутбольному человеку понятно, что на фоне этого соперника Сирия сильнее. Поэтому особенно приятно, что мы выиграли у нее с крупным счетом и вообще провели качественный матч», — цитируют «Известия» Глебова.