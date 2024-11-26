Мирзов — о матче России с Брунеем: «Мы сейчас не в той ситуации, когда можем выбирать, с кем играть»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о важности проведения сборной России товарищеского матча с Брунеем (11:0).

«Послушайте, этот матч был не ради рекордов, а для самого факта проведения товарищеских матчей. Нужно собираться для того, чтобы видели, что сборная России есть. Нужно смотреть в таком направлении. Сегодня получилось сыграть с такими сборными, а завтра, может, с другими. Мы сейчас не в той ситуации, когда можем выбирать, с кем играть», — сказал Мирзов «СЭ».

Сборная России в 2024 году провела 5 матчей, в которых одержала 5 побед с разницей мячей 26:0.

(Денис Сафронов)