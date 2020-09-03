Полузащитник сборной России Магомед Оздоев перед матчем группового турнира Лиги наций против Сербии отметил, что команде будет непросто играть без болельщиков на трибунах.

— Без болельщиков играть тяжело. Это официальные игры. Когда тебя поддерживает и несет на руках вперед полный стадион, то это совсем другое настроение, — цитирует сайт РФС Оздоева.

Напомним, что матчи проходят без зрителей по решению УЕФА из-за пандемии коронавируса.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия