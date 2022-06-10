Заур Тедеев возглавил «Аланию»

Заур Тедеев назначен главным тренером ФК «Алания». Новый главный тренер красно-желтых подписал контракт с клубом на три года, сообщает сайт клуба.

После окончания карьеры футболиста он стал тренером в родной футбольной школе «Спартак-Алания» в 2006 году. После Тедеев был назначен главным тренером «Автодора», где трудился с 2007 по 2008. С 2010 по 2011 Заур Эдуардович тренировал «Беслан-ФАЮР». А в 2012 возглавил «Аланию-Д». В 2014 был тренером казахстанского «Атырау», а с 2015 по 2016 являлся главным тренером основной команды «Алании».

В 2019 году Тедеев перебрался в Ростов-на-Дону году, где стал руководителем программы развития молодежного футбола ФК «Ростов», а в дальнейшем начал работать наставником молодежной команды.

В сентябре 2021 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера основной команды. Затем Заур Эдуардович стал старшим тренером. С 2022 Тедеев руководил молодежной командой «Ростова».