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Заур Тедеев возглавил «Аланию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заур Тедеев.
Фото ФК «Алания».

Заур Тедеев назначен главным тренером ФК «Алания». Новый главный тренер красно-желтых подписал контракт с клубом на три года, сообщает сайт клуба.

После окончания карьеры футболиста он стал тренером в родной футбольной школе «Спартак-Алания» в 2006 году. После Тедеев был назначен главным тренером «Автодора», где трудился с 2007 по 2008. С 2010 по 2011 Заур Эдуардович тренировал «Беслан-ФАЮР». А в 2012 возглавил «Аланию-Д». В 2014 был тренером казахстанского «Атырау», а с 2015 по 2016 являлся главным тренером основной команды «Алании».

В 2019 году Тедеев перебрался в Ростов-на-Дону году, где стал руководителем программы развития молодежного футбола ФК «Ростов», а в дальнейшем начал работать наставником молодежной команды.

В сентябре 2021 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера основной команды. Затем Заур Эдуардович стал старшим тренером. С 2022 Тедеев руководил молодежной командой «Ростова».

Источник: https://www.fcalania.com/inner-page/Novostnaya-lenta/Zaur-Tedeev-naznachen-glavnym-trenerom-FK-Alaniya/
ФК Алания (Владикавказ)
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