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Сегодня, 12:49

Кононов о возвращении в «Арсенал»: «Я соскучился по футболу»

Главный тренер «Арсенала» Кононов признался, что соскучился по футболу
Карен Саркисян
Корреспондент
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Олег Кононов поделился эмоциями после назначения главным тренером «Арсенала».

Вчера, 10 июня, тульский клуб объявил о подписании контракта с 56-летним белорусом.

«Когда подъезжали на базу «Арсенала», у меня сразу случился прилив воспоминаний, — сказал Кононов в интервью пресс-службе «Арсенала». — Очень рад видеть всех. Конечно, я соскучился по футболу. Надеюсь, что этот перерыв мне пойдет на пользу».

Напомним, что тренер возглавлял тульский клуб с сентября по ноябрь 2018 года.

По итогам прошедшего сезона «оружейники» заняли последнее, 16-е место в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) и напрямую вылетел Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MpfPSdOXPjs
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Арсенал (Тула)
Олег Кононов
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