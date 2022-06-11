Кононов о возвращении в «Арсенал»: «Я соскучился по футболу»
Главный тренер «Арсенала» Кононов признался, что соскучился по футболу
Олег Кононов поделился эмоциями после назначения главным тренером «Арсенала».
Вчера, 10 июня, тульский клуб объявил о подписании контракта с 56-летним белорусом.
«Когда подъезжали на базу «Арсенала», у меня сразу случился прилив воспоминаний, — сказал Кононов в интервью пресс-службе «Арсенала». — Очень рад видеть всех. Конечно, я соскучился по футболу. Надеюсь, что этот перерыв мне пойдет на пользу».
Напомним, что тренер возглавлял тульский клуб с сентября по ноябрь 2018 года.
По итогам прошедшего сезона «оружейники» заняли последнее, 16-е место в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) и напрямую вылетел Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Новости