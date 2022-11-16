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Сегодня, 14:12

Чалый считает, что результаты Слуцкого в «Рубине» были неудовлетворительными

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-тренер «Рубина» Валерий Чалый, который на данный момент является генеральным директором «Севастополя», прокомментировал уход Леонида Слуцкого из казанской команды.

«Не надо быть специалистом, чтобы понять, что результаты Слуцкого в «Рубине» негативные и неудовлетворительные. Можно даже назвать их плохими. Команда покинула премьер-лигу и не находится в зоне прямого выхода в РПЛ или в зоне переходных матчей. Почему Леонид Слуцкий решил уйти сейчас? Этот вопрос надо задать лично ему и руководству «Рубина». Однако Слуцкий еще может возглавить команду уровня РПЛ. Жизнь непредсказуема: одна дверь закрывается — открывается другая. Это востребованный специалист высокой квалификации», — цитирует Чалого Sport24.

15 ноября Слуцкий ушел с поста главного тренера «Рубина» по собственному желанию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-16-chalyy-slutskiy-v-krymskom-klube-zachem-vysokokvalifitsirovannomu-treneru-perekhodit-v-lyubitelskiy-chempionat
ФК Рубин (Казань)
Валерий Чалый
Леонид Слуцкий
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 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
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 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
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 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
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13
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14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
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 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
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 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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