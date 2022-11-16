Чалый считает, что результаты Слуцкого в «Рубине» были неудовлетворительными

Экс-тренер «Рубина» Валерий Чалый, который на данный момент является генеральным директором «Севастополя», прокомментировал уход Леонида Слуцкого из казанской команды.

«Не надо быть специалистом, чтобы понять, что результаты Слуцкого в «Рубине» негативные и неудовлетворительные. Можно даже назвать их плохими. Команда покинула премьер-лигу и не находится в зоне прямого выхода в РПЛ или в зоне переходных матчей. Почему Леонид Слуцкий решил уйти сейчас? Этот вопрос надо задать лично ему и руководству «Рубина». Однако Слуцкий еще может возглавить команду уровня РПЛ. Жизнь непредсказуема: одна дверь закрывается — открывается другая. Это востребованный специалист высокой квалификации», — цитирует Чалого Sport24.

15 ноября Слуцкий ушел с поста главного тренера «Рубина» по собственному желанию.