Стало известно расписание первых четырех туров Первой лиги-2026/27

Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала расписание первых четырех туров Первой лиги в сезоне-2026/27.

Отмечается, что при составлении календаря учитывались различные факторы и ограничений, среди которых: спортивные, инфраструктурные, климатические, логистические, а также ограничения, связанные с безопасностью.

ФНЛ оставляет за собой право внесения изменений в итоговую версию календаря. Его полная версия будет опубликована после получения обратной связи от клубов и утверждения календаря Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.

Новый сезон Первой лиги стартует 11 июля. Заключительный, 34-й тур состоится 30 мая 2027 года.

Матчи 1-го тура Первой лиги:

«Пари НН» — «Ротор»

«Волга» — «Енисей»

«Нефтехимик» — «Велес»

«Шинник» — «Сочи»

«Спартак» (Кострома) — «КАМАЗ»

«Урал» — «Торпедо» (Москва)

«Арсенал» — «Текстильщик»

«Уфа» — «Ленинградец»

«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»

Матчи 2-го тура:

«Сочи» — «Спартак» (Кострома)

«Шинник» — «Ленинградец»

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»

«КАМАЗ» — «Пари НН»

«Урал» — «Енисей»

«Арсенал» — «Нефтехимик»

«Велес» — «Челябинск»

«Торпедо» (Москва) — «Волга»

«Текстильщик» — «Уфа»

Матчи 3-го тура:

«Сочи» — «Арсенал»

«Волга» — «Нефтехимик»

«Енисей» — «Велес»

«Ленинградец» — «Урал»

«КАМАЗ» — «Ротор»

«Уфа» — «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» (Москва) — «Шинник»

«Челябинск» — «Пари НН»

«Текстильщик» — «Спартак» (Кострома)

Матчи 4-го тура:

«Пари НН» — «Шинник»

«Волга» — «Челябинск»

«Ленинградец» — «Сочи»

«Нефтехимик» — «Текстильщик»

«Спартак» (Кострома) — «Енисей»

«СКА-Хабаровск» — «Урал»

«Арсенал» — «Торпедо» (Москва)

«Уфа» — «КАМАЗ»

«Велес» — «Ротор»