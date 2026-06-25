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Стало известно расписание первых четырех туров Первой лиги-2026/27

Руслан Минаев

Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала расписание первых четырех туров Первой лиги в сезоне-2026/27.

Отмечается, что при составлении календаря учитывались различные факторы и ограничений, среди которых: спортивные, инфраструктурные, климатические, логистические, а также ограничения, связанные с безопасностью.

ФНЛ оставляет за собой право внесения изменений в итоговую версию календаря. Его полная версия будет опубликована после получения обратной связи от клубов и утверждения календаря Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.

Новый сезон Первой лиги стартует 11 июля. Заключительный, 34-й тур состоится 30 мая 2027 года.

Матчи 1-го тура Первой лиги:

«Пари НН» — «Ротор»

«Волга» — «Енисей»

«Нефтехимик» — «Велес»

«Шинник» — «Сочи»

«Спартак» (Кострома) — «КАМАЗ»

«Урал» — «Торпедо» (Москва)

«Арсенал» — «Текстильщик»

«Уфа» — «Ленинградец»

«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»

Матчи 2-го тура:

«Сочи» — «Спартак» (Кострома)

«Шинник» — «Ленинградец»

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»

«КАМАЗ» — «Пари НН»

«Урал» — «Енисей»

«Арсенал» — «Нефтехимик»

«Велес» — «Челябинск»

«Торпедо» (Москва) — «Волга»

«Текстильщик» — «Уфа»

Матчи 3-го тура:

«Сочи» — «Арсенал»

«Волга» — «Нефтехимик»

«Енисей» — «Велес»

«Ленинградец» — «Урал»

«КАМАЗ» — «Ротор»

«Уфа» — «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» (Москва) — «Шинник»

«Челябинск» — «Пари НН»

«Текстильщик» — «Спартак» (Кострома)

Матчи 4-го тура:

«Пари НН» — «Шинник»

«Волга» — «Челябинск»

«Ленинградец» — «Сочи»

«Нефтехимик» — «Текстильщик»

«Спартак» (Кострома) — «Енисей»

«СКА-Хабаровск» — «Урал»

«Арсенал» — «Торпедо» (Москва)

«Уфа» — «КАМАЗ»

«Велес» — «Ротор»

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Первая лига
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«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.10 17:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
9.10 19:30 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 10:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 12:00 Урал – Велес - : -
10.10 14:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 17:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 17:00 Ротор – Волга - : -
10.10 17:00 Шинник – Текстильщик - : -
11.10 17:00 Сочи – Уфа - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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