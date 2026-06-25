«Пари НН» объявил о переходе Сефаса в «Карабах»

«Пари НН» сообщил, что достиг договоренности с «Карабахом» о переходе прав на нападающего Реналдо Сефаса за денежную компенсацию.

Нижегородцы поблагодарили 26-летнего ямайца за совместную работу и пожелали ему успешного развития дальнейшей карьеры.

Сефас присоединился к «Пари НН» в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 29 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 3 результативные передачи.

По итогам чемпионата России-2025/26 нижегородская команда вылетела в Первую лигу.