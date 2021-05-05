Дубль Сергеева принес «Крыльям Советов» победу над «Спартаком-2»

«Крылья Советов» в матче 35-го тура Олимп-ФНЛ обыграли «Спартак-2» со счетом 2:0.

Дублем отметился форвард Иван Сергеев, который с 39 забитыми голами установил новый рекорд ФНЛ.

После этого матча «Крылья Советов» с 95 очками занимают первое место в турнирной таблице, «Спартак-2» с 43 очками — на 15-й строчке.

Олимп — ФНЛ

35-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:1)

Голы: Сергеев, 30 (0:1). Сергеев, 57 (0:2).

Нереализованный пенальти: Сергеев, 47 (вратарь)

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Миронов, Воропаев, Ташаев, Бакалюк, Сунгатулин (Маркитесов, 61), Денисов, Мельников, Оганесян, Игнатов, Педро Роша (Голятов, 85).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Солдатенков, Зеффан (Полуяхтов, 53), Комбаров, Божин, Якуба (Хади, 74), Рикарду Алвеш (Горшков, 61), Ефремов, Кабутов (Зиньковский, 69), Сергеев, Голенков (Сарвели, 65).

Предупреждения: Рикарду Алвеш, 12. Якуба, 21. Ташаев, 34. Мельников, 36. Ефремов, 64.

Судья: Куликов (Саранск).

5 мая. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».