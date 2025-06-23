Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

23 июня, 16:15

Иванов — о тренере «Урала»: «Был разговор с Федотовым. У него другие планы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему в новом сезоне главным тренером команды будет Мирослав Ромащенко.

— Почему остановили свой выбор на Ромащенко?

— Это наше совместное решение. Совет директоров все взвешивал, оценивал и пришел вот к такому выводу. Мирослав Ромащенко был в штабе Шатова. Знаком с командой, с реалиями ФНЛ. Поэтому мы посчитали его кандидатуру вполне приемлемой для нас.

— На какой срок рассчитан его контракт?

— Так у него действующее соглашение с клубом. Оно рассчитано на полтора года. Задачу все прекрасно понимают: «Урал» должен быть представлен в РПЛ!

— У Шатова обид на «Урал» не осталось?

— А какие обиды? Он же сам захотел уйти. Я не знаю, но не должно быть обид со стороны Олега.Его решение. Все нормально, мы друг друга поняли. Мы прошли вместе определенную дистанцию. Немножко не получилось... Ну что поделать? Немного Олегу не хватило опыта. Но ведь когда-то с чего-то надо начинать? Вот он начал, попробовал.

— Правда, что велись переговоры с Владимиром Федотовым?

— Нет, до конкретных переговоров дело не дошло. Хотя разговор с Володей был. Но он не захотел возвращаться в родной город. У него есть свои планы, свои мысли.

— Хочет работать только в РПЛ?

— Это вам лучше у него спросить.

Мирослав Ромащенко и&nbsp;Григорий Иванов.«У Шатова не должно быть обид». Президент «Урала» — о Ромащенко, Селихове и «Торпедо»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мирослав Ромащенко
ФК Урал
Читайте также
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Морская свинка_1979

    Купите Иванову другую куртку.

    24.06.2025

  • allarionow

    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 13-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

    24.06.2025

  • Sage

    А что ты хотел ? Нормальный тренер и уважающий себя специалист пойдет в этот цирк одного клоуна???

    23.06.2025

  • Denissimo

    а НИЧЕГО, что НИЧЕГО пишется слитно?

    23.06.2025

  • HallUral

    А зачем это Федотову? К Иванову далеко не каждый пойдет

    23.06.2025

  • Denizzz77

    "великий" федотов еще годик посидит без работы и потом сам позвонит

    23.06.2025

  • Denizzz77

    только результатов как у главного тренера маленькая тележка

    23.06.2025

  • LeoAyu-Dag

    Значит еще один провальный сезон для Урала. Самостоятельно Ромащенко работал лишь один сезон. Результат работы с Тереком был плачевный.

    23.06.2025

  • Zohr Vad

    Ромащенко был в штабе Шатова... Однако! А ни чего, что об был в штабе сборной у Черчесова и в штабе Черчесова в Легии, когда -та становилась Чемпионом Польши? Был главным в Ахмате и Томи, когда та была в первой лиге. Опыта, я считаю, вагон

    23.06.2025

  • zg

    Удачи Мирославу,опыта всё таки поболее чем у Олежки...

    23.06.2025

    • Источник: Сергей Первушин возглавит «Черноморец»

    Президент «Урала»: «Бюджет клуба останется на том же уровне»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
    2
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    3
    		 Факел 12 7 3 2 10-7 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 12 5 4 3 19-13 19
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
    11
    		 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
    12
    		 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
    13
    		 Волга 12 3 3 6 12-21 12
    14
    		 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
    17
    		 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
    18
    		 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    4.10 14:00
    Уфа – Спартак Кс
    		 - : -
    4.10 17:00
    Факел – Волга
    		 - : -
    4.10 17:00
    Чайка – Родина
    		 - : -
    5.10 08:00
    СКА-Хаб. – Шинник
    		 - : -
    5.10 13:00
    Сокол – Арсенал
    		 - : -
    5.10 16:00
    Торпедо – Черноморец
    		 - : -
    5.10 18:00
    Нефтехимик – Ротор
    		 - : -
    6.10 17:00
    Челябинск – Енисей
    		 - : -
    6.10 19:30
    КАМАЗ – Урал
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков

    Амур Калмыков

    Арсенал

    		7
    Денис Жилмостных

    Денис Жилмостных

    Спартак Кс

    		 6
    Руслан Апеков

    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 6
    П
    Эдарлин Рейес

    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа

    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Дмитрий Шадринцев

    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 8 1 2
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Владимир Шайхутдинов

    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 6 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости