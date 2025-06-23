Иванов — о тренере «Урала»: «Был разговор с Федотовым. У него другие планы»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему в новом сезоне главным тренером команды будет Мирослав Ромащенко.

— Почему остановили свой выбор на Ромащенко?

— Это наше совместное решение. Совет директоров все взвешивал, оценивал и пришел вот к такому выводу. Мирослав Ромащенко был в штабе Шатова. Знаком с командой, с реалиями ФНЛ. Поэтому мы посчитали его кандидатуру вполне приемлемой для нас.

— На какой срок рассчитан его контракт?

— Так у него действующее соглашение с клубом. Оно рассчитано на полтора года. Задачу все прекрасно понимают: «Урал» должен быть представлен в РПЛ!

— У Шатова обид на «Урал» не осталось?

— А какие обиды? Он же сам захотел уйти. Я не знаю, но не должно быть обид со стороны Олега.Его решение. Все нормально, мы друг друга поняли. Мы прошли вместе определенную дистанцию. Немножко не получилось... Ну что поделать? Немного Олегу не хватило опыта. Но ведь когда-то с чего-то надо начинать? Вот он начал, попробовал.

— Правда, что велись переговоры с Владимиром Федотовым?

— Нет, до конкретных переговоров дело не дошло. Хотя разговор с Володей был. Но он не захотел возвращаться в родной город. У него есть свои планы, свои мысли.

— Хочет работать только в РПЛ?

— Это вам лучше у него спросить.