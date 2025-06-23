Президент «Урала»: «Бюджет клуба останется на том же уровне»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, будет ли урезан бюджет клуба.

— А что с бюджетом? Не будет ли он сокращен?

— Не думаю. Останется на прежнем уровне. У нас хорошее для ФНЛ финансирование. Благодарен и спонсорам, и губернатору за поддержку. Возможно, еще удастся этот бюджет нарастить.

— Каким образом?

— Считаю, клуб должен и сам зарабатывать. У нас есть кого продать. Повторюсь, бюджет у нас достойный.

— Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзесчитает, что Воронеж занимает 3-4-е места по бюджету в первой лиге. А «Урал»?

— Не берусь судить. Не знаю, какое финансирование у других клубов. Не интересуюсь этим.