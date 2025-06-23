Источник: Сергей Первушин возглавит «Черноморец»

Новым главным тренером «Черноморца» станет Сергей Первушин, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, 55-летний специалист возглавит команду, как только в новороссийском клубе расторгнут контракт нынешнего главного тренера Олега Василенко и его штаба.

Первушин, возглавлявший в РПЛ «Тамбов», начинал прошлый сезон помощником Дмитрия Пятибратова в «Чайке», потом ассистировал ему в «Факеле», а в апреле вернулся в команду из Песчанокопского уже главным тренером.

Контракт Первушина с «Чайкой» истек 5 июня, тем не менее команда 21-го числа начала сбор под его руководством. Сообщается, что «Чайку» может возглавить тренер команды «Машук-КВМ» Артур Садиров.