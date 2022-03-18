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«Продал квартиру в Питере». Савин — о финансовых проблемах клуба «Красава»

Блогер Савин продал квартиру из-за финансовых проблем в клубе «Красава»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Владелец ФК «Красава» Евгений Савин рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Вчера было собрание команды. Честно, давно так не нервничал. За последние дни по понятным причинам от нас ушли все наши партнеры, кроме одного, которые уже выполнили свои обязательства перед нами и всегда поддерживали нас в самые сложные минуты, за что им любовь и респект. Все новые партнеры и контракты после 24 февраля потеряли свою актуальность.

Наш минус составлял 30 миллионов рублей, чтобы доиграть чемпионат. Я предложил отказаться от премиальных и ужаться в быту и до конца чемпионата на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание! Играть за зарплату и свое футбольное будущее. Больше ничего. Либо сняться прямо сейчас! Игроки и тренерский штаб выбрали первое.

Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от нее и доиграем, сохранив свое лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой, болельщиками", — написал Савин в Instagram.

Клуб «Красава» выступает в Олимп-ФНЛ-2 и занимает третье место в своей группе.

Источник: https://www.instagram.com/p/CbQGDNlN0w1/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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ТБ 1.5

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