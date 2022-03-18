Владелец ФК «Красава» Евгений Савин рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Вчера было собрание команды. Честно, давно так не нервничал. За последние дни по понятным причинам от нас ушли все наши партнеры, кроме одного, которые уже выполнили свои обязательства перед нами и всегда поддерживали нас в самые сложные минуты, за что им любовь и респект. Все новые партнеры и контракты после 24 февраля потеряли свою актуальность.

Наш минус составлял 30 миллионов рублей, чтобы доиграть чемпионат. Я предложил отказаться от премиальных и ужаться в быту и до конца чемпионата на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание! Играть за зарплату и свое футбольное будущее. Больше ничего. Либо сняться прямо сейчас! Игроки и тренерский штаб выбрали первое.

Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от нее и доиграем, сохранив свое лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой, болельщиками", — написал Савин в Instagram.

Клуб «Красава» выступает в Олимп-ФНЛ-2 и занимает третье место в своей группе.