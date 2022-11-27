«Это цветочки по сравнению с тем, что было в Раменском». Семак и Абаскаль — о драке после матча «Зенита» со «Спартаком»

Пресс-конференция главных тренеров красно-белых и сине-бело-голубых после кубкового матча (0:0, по пенальти — 4:2 в пользу «Зенита»).

«Я старался успокоить ребят и остановить потасовку»

— Мы попробовали, постарались сделать все возможное. В этой игре были все четыре месяца, которые мы провели вместе с командой, — начал пресс-конференцию Гильермо Абаскаль. — Футбол — процесс, который требует анализа и работы над ошибками. Да, бывают взлеты и падения, но опыт важен. Получение этого опыта было главным сегодня. Турнир был коротким, все происходило быстро.

Гильермо Абаскаль. Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Считаю, ребята блистательно настроились на игру. Соперник нанес лишь два удара, хотя ему надо было побеждать с разницей в четыре мяча. У нас в составе было шесть игроков 2001-2004 годов рождения. У нас молодая команда. Для нас это большой опыт. Важно то, насколько хорошо мы играли, насколько была хороша коммуникация. Подводя итоги этого периода, могу сказать, что он принес нам удовлетворение. Мы будем в плей-офф.

Не буду отвечать на вопросы о том, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовлены, чем я. У вас есть возможность посмотреть повторы. Давайте избежим банальных вопросов. В любом случае я осуждаю жестокость в любом виде спорта, включая футбол. Я всегда буду против этого, я старался успокоить ребят и остановить потасовку. Мы всегда должны быть примером. Надеюсь, больше не будет того, что случилось в концовке сегодня. Футбол должен быть праздником.

— В Суперкубке вы проиграли 0:4. Затем было поражение от «Зенита» в чемпионате. Но после этого «Спартак» прибавил в матчах с «Зенитом». За счет чего?

— Игра в Суперкубке была первой. Во втором матче у нас не было характера, мы должны были успокоить ситуацию, сдержать эмоции. Не давать, чтобы они захлестнули. Третий матч был в Кубке. Там за счет работы над техникой и тактикой команде удалось остановить соперника. Наша команда использовала все свободные зоны. Там был серьезный матч, победу в котором мы одержали в концовке, а встречи играются 90 минут. Три дня назад мы отдали владение сопернику и поэтому уступили. Сегодня было все иначе. Цель в группе достигнута, не пропустив гола, мы получили большой опыт, который позволит расти дальше.

— На разминке повреждение получил Маслов, и вместо него вышел Рыбус. Как изменился план в связи с этим?

— Если мы говорим о вере в игроков, то я уверен в них на сто процентов. Я был уверен, что Рыбус и Хлусевич справятся и все будет хорошо. Хлусевич — не центральный защитник, но он принес много пользы. Его эффективные диагонали, короткие пасы с Классеном позволяли нам оказываться ближе к воротам соперника. Может, случайность или совпадение, но Хлусевич уже играл на этой позиции с «Зенитом». Может, это сработало.

Массовая драка в матче «Зенит» — «Спартак». Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Если бы судья начал реагировать раньше, стычки бы не было»

— Тяжелая игра, в которой было много борьбы, эмоций, напряжения, фолов. Окончание вообще получилось достаточно интересное, но нефутбольное, — продолжил пресс-конференцию Сергей Семак. — Что касается самого футбола, были моменты, были подходы, нужно забивать в те немногочисленные эпизоды, которые у нас были, нужно выигрывать. В итоге получилась боевая ничья.

— Такая вспышка страстей в конце, как будто в хоккее. На ваш взгляд, почему вообще так произошло?

— Это матч принципиальных соперников. Думаю, тот порог борьбы, который судья решил взять, был излишним, потому что было очень много фолов, которые пропускались, не буду говорить в одну или другую сторону. Если бы судья начал реагировать раньше, наверное, стычки бы не было. После первого тайма у меня уже складывалось впечатление, что добром это не закончится. К сожалению, все завершилось так, как вы видите. Мне странно, почему Барриоса удалили, а Промеса, главного зачинщика, нет. Думаю, все пересмотрят и каждый примет решение об игроках, кто бил в лицо, кто со спины. Можно отдельно посмотреть и сделать выводы.

— Так получилось, что вы были участником матча «Сатурн» — ЦСКА и сейчас были свидетелем похожей драки как тренер. Почему вам так везет? Можете ли вы понять игроков в данной ситуации?

— Это цветочки по сравнению с тем, что было в Раменском. Здесь все прошло в абсолютно лайтовом режиме, никто особо не пострадал. Что касается эмоций игроков, конечно, понимаю, что не сдержались. Промес что-то сказал Барриосу, потом толкнул, Барриос его боднул, он его царапнул по лицу. Если бы этот конфликт сразу разняли, ничего бы дальше не было. Потому что Родригао прибежал разнимать изначально, если кто смотрел момент. Потом уже подбежал туда Шамар, и все понеслось. Это футбол, это эмоции. Я, конечно, понимаю игроков, у них там копится напряжение. Все это должно было выплеснуться. К сожалению, оно выплеснулось вот так. Для болельщиков лучше, если бы это выплескивалось в виде забитых мячей и красивой игры, но бывает и так.

«Сколько бы мы ни говорили, степень важности чемпионата выше»

— Закончился первый этап сезона. Если отбросить результат в чемпионате, Кубке, именно по игре команды — довольны ли вы тем, как команда себя продемонстрировала?

— Безусловно. Мы рассматриваем нашу игру с точки зрения обороны, игры в атаке, забитых и пропущенных мячей, количества созданных моментов, чтобы понять, куда мы двигаемся. Цифры нам помогают, где хорошо или не очень получается. В подавляющем большинстве матчей играли хорошо, но надо двигаться дальше, чтобы планку, которую мы задали в этой части сезона, не снижать, это раз. Во-вторых, более стабильно выступать, особенно в Кубке России, где мы потеряли много очков, к сожалению. Но я понимаю игроков, почему так происходит в Кубке. Когда у тебя подсознательно висит, что ты вышел в следующий этап, не важно, с какого места, где-то внутренне ты не на сто процентов готов. Как только ты хоть немножко даешь себе слабину, на результате это отражается.

— «Зениту» придется играть дальше в Кубке России по пути регионов, с командами из первой лиги без права на ошибку. Насколько вам в принципе интересен этот турнир и ставит ли «Зенит» перед собой задачу выиграть трофей?

— Конечно, интересен. Мы стараемся всегда играть на победу. Бывали матчи, в которых приходилось ротировать состав из-за плотного графика. Сколько бы мы ни говорили, степень важности чемпионата выше. Но в любом случае мы хотим побеждать. Что касается пути регионов, не такой уж он и плохой. Понятно, что у нас нет права на ошибку. Но если мы проходим первый этап следующего цикла, если можно так выразиться, то при благоприятной жеребьевке можно вообще все матчи дома играть. Команды сверху играют на один матч больше, и эта игра будет гостевая. Все в наших руках и ногах. На сегодняшний день ничего не потеряно, будем бороться за Кубок. Насколько все это получится, посмотрим.