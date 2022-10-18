Кубковая реальность «Локомотива»: три победы подряд и первое место в группе

Новый тренерск ий штаб железнодорожников выиграл и второй матч.

Кубковый турнир для «Локомотива» изначально выглядел какой-то параллельной реальностью, где все как минимум неплохо. Или даже хорошо, но те же 5:0 против «Химок» с бенефисом Педро Габриэла стали последним аккордом немецкого проекта. А менять придется многое, включая мелочи вроде заявки Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

Двух легенд клуба, являющихся обладателями тренерских лицензий Pro, почему-то записали аналитиками. Видимо, по инерции — как отряд немецких спецов, не имевших соответствующей квалификации. Ну да ладно — содержание всегда важнее формы, и у «Локо» в данный момент сформировался штаб из людей, для которых цвета клуба не пустой звук. К тому же настоящих профессионалов. А в кризисную пору такие моменты особенно важны.

Как и стройность игры, которая обычно начинает выстраиваться от обороны. Да, есть стереотип, что смена тренера — это эмоциональная встряска. Однако это не означает, что игроки начинают носиться все 90 минут с горящими глазами, а игра преображается, словно по мановению волшебной палочки. Особенно если ситуация выглядит запущенной.

По собственному опыту работы в одном из клубов РПЛ могу сказать, что в таких случаях — когда идет слом системы и на смену анархии приходит порядок — первые два-три матча даются команде очень тяжело. По сути, происходящее на поле зачастую не имеет ничего общего со зрелищем и скорее заслуживает сравнения с тяжелой работой.

А желание, действительно, порой перехлестывает, и во вторник это едва не обернулось удалением Ненахова. Его фол очень напоминал тот, что привел к удалению защитника в кошмарной игре с «Уралом», но тут по итогам изучения повтора арбитр все же решил ограничиться желтой карточкой.

В целом же можно констатировать, что по сравнению с матчем против «Торпедо» красно-зеленые прибавили в качестве. Естественно, с оговорками, потому что и соперник был другим, и состав «Химок» получился в значительной степени экспериментальным. Однако сдвиги видны, и в этом плане показательна игра Магкеева. Возвращение в среднюю линию его явно вдохновило, и успевал полузащитник все. Как пахать в центре, так и включаться в атаки, став фигурантом самого острого момента первого тайма с остановленным Гудиевым ударом головой.

А уже после перерыва обе команды обозначили свои намерения усилить созидательную составляющую. На такую мысль наталкивало появление на поле химчан Глушакова и Магомедова, а также железнодорожников Миранчука и Живоглядова. Причем выход последнего выглядел еще и попыткой избежать возможного удаления Ненахова. Но главное — Живоглядов усилил давление на правом фланге, где и зародилась принесшая успех атака.

Изидор, сдвинувшийся в центр после травмы Игнатьева, снова ускользнул от защитников и подставился под фол Никитина. А Миранчук, исполняя пенальти, не промахивается. В этой ситуации ВАР поддержал решение судьи, тогда как в концовке еще одно изучение повтора привело к отмене гола Изидора. Гудиев, выронив мяч после подачи Тикнизяна, все же успел положить на него руку.

Это сохранило интригу до пятой добавленной минуты, когда в одной атаке ворота отстояли Гильерме и Тикнизяна. У проснувшихся слишком поздно «Химок» почти не осталось шансов подняться с четвертого места, тогда как «Локо» — первый как минимум до запланированной на среду игры «Краснодара».