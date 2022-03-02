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БЕТСИТИ Кубок России
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0
Сегодня, 08:45
Кубок России, расписание всех матчей 1/8 финала: «Сочи» — ЦСКА, «Спартак» — «Кубань» и другие
«Спартак» сыграет против «Кубани» в 1/8 финала Кубка России 2 марта
Сергей Ревенко
Корреспондент
«Спартак» сыграет против «Кубани» в 1/8 финала Кубка России.
Фото ФК «Спартак»
Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
БЕТСИТИ Кубка России
.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3
:
0
Нижний Новгород
Голы
Фомин
, 45+2 (1:0),
Грулев
, 54 (2:0),
Смолов
, 86 (3:0)
Динамо
Лещук
Паршивлюк
(
Варела
, 87)
Бальбуэна
Скопинцев
(
Лесовой
, 90)
Евгеньев
Моро
Грулев
(
Шиманьски
, 68)
Макаров
Захарян
(
Лаксальт
, 87)
Фомин
Тюкавин
(
Смолов
, 68)
Нижний Новгород
Нигматуллин
Александров
Кечкеш
(
Ткачук
, 72)
Юлдошев
Каккоев
(
Кравцов
, 46)
Гоцук
Ларсен
(
Игбун
, 77)
Калинский
Стоцкий
Эннин
Милсон
Предупреждения
Грулев 60’
-
Юлдошев 59’,
Гоцук 84’
Судьи
Амелин (Тула) Жвакин (Ленинградская область) Князев (Курск)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 16:00. Республиканский стадион Спартак (Владикавказ)
Алания
Арсенал Т
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Кубань
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Енисей
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ротор
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Чайка
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
КАМАЗ
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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