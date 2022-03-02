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Сегодня, 08:45

Кубок России, расписание всех матчей 1/8 финала: «Сочи» — ЦСКА, «Спартак» — «Кубань» и другие

«Спартак» сыграет против «Кубани» в 1/8 финала Кубка России 2 марта
Сергей Ревенко
Корреспондент
«Спартак» сыграет против «Кубани» в 1/8 финала Кубка России.
Фото ФК «Спартак»
Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Нижний Новгород
Голы
Фомин, 45+2 (1:0), Грулев, 54 (2:0), Смолов, 86 (3:0)
Динамо
Лещук Паршивлюк (Варела, 87) Бальбуэна Скопинцев (Лесовой, 90) Евгеньев Моро Грулев (Шиманьски, 68) Макаров Захарян (Лаксальт, 87) Фомин Тюкавин (Смолов, 68)
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Кечкеш (Ткачук, 72) Юлдошев Каккоев (Кравцов, 46) Гоцук Ларсен (Игбун, 77) Калинский Стоцкий Эннин Милсон
Предупреждения
Грулев 60’  -  Юлдошев 59’, Гоцук 84’
Судьи
Амелин (Тула) Жвакин (Ленинградская область) Князев (Курск)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 16:00. Республиканский стадион Спартак (Владикавказ)
Алания
Арсенал Т
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Кубань
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Енисей
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ротор
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Чайка
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
КАМАЗ

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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