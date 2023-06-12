Кубок надежды России. Колонка Казакова о турнире в новом формате

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах — о сработавшем плане РФС.

Пятьдесят с лишним тысяч зрителей в Лужниках, триста миллионов рублей победителю, восторженные лица в раздевалке армейцев и опустошение «Краснодара» — Суперфинал Кубка удался на славу. И, возможно, упрочил готовность к иным реформам — будь то новые турниры или форматы.

О новом образе Кубка сказано многое. Чтобы не повторяться, основные претензии сводятся к следующему:

— «Краснодар», ранее проиграв в Пути РПЛ, все равно мог взять трофей;

— «Акрон», пройдясь катком по столичным командам высшего дивизиона, заработал в итоге совсем небольшие деньги как клуб первой лиги.

В остальном преобладают позитивные оценки. Потому что есть и герои, и открытия, и драма (одно неучастие вратаря «быков» Сафонова в решающем матче чего стоит), и удовольствие от того, что мы действительно можем делать шоу на футболе, сопоставимое с финалами Лиги чемпионов и ЧМ.

Зарождался новый формат Кубка стремительно и отчасти внезапно — казалось, что наш футбол получит новый турнир, Кубок лиги, где планировалась схожая модель розыгрыша, но спонсоры встали на дыбы, и пришлось реформировать традиционные соревнования. Оказалось, что идеи работают на ура, а в условиях введения Fan ID в премьер-лиге зритель так же готов заполнять трибуны, если от него не требуется каких-то дополнительных действий. История массового скепсиса к нововведениям привычна, вопрос только в том, как успех Кубка может повлиять на появление новых турниров, где тоже не понадобится карта болельщика, а значит привлечь людей на стадионы будет проще. Много сказано о ветеранской лиге, но пока дело дальше разовых матчей не пошло — хотя и ретроматч в Волгограде, и предстоящая игра в Санкт-Петербурге «Зенит» — сборная России с легкостью формируют информационную повестку.

Наверное, следующий турнир, которому предстоит пройти проверку на прочность, в том числе и с падающей на него проекцией этого Кубка России, — чемпионат второй лиги. За месяц до старта здесь тоже хватает скепсиса — и обоснованного. Тут очень тонкий лед, и баланс как таковой еще не возник — потому что понятны намерения и мотивы реформаторов, но и слышны голоса протестующих. Одна из основных претензий — финансовая, которая отсутствует в Кубке. И этот вопрос предстоит не только решать, но и растолковывать.

В любом случае ситуация любопытная — если помните, Александр Дюков в свой первый президентский срок в РФС часто слышал, что он не привнес в российский футбол ничего нового, даже тренер сборной «достался» ему от предшественников. Это было не так, потому что запустилась ЮФЛ, но внимание к ней изначально сохранялось на ограниченно профессиональном уровне. А вот сейчас мы видим успешную реформу Кубка и идущее преобразование второй лиги — получая в итоге самый масштабный период перемен за всю историю РФС.

Новый Кубок сделал еще одно большое дело — задал новый уровень финансовых ожиданий и претензий. Если бы турнир выиграл «Зенит», то петербуржцы за этот требл получили бы около 1,25 миллиарда рублей — это примерно два годовых бюджета «Факела». Воронежцы, разумеется, пока на такой размер премиальных претендовать не в силах — но этот момент дает четкое понимание о том, что дал этот формат Кубка. Тот же «Акрон» получит 46,5 миллиона — в клубе сумму считают несправедливой, играй бы тольяттинцы в РПЛ, доходы оказались бы выше, но эти правила, опять же, создавались заранее.

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