«Зенит» снова не впечатлил. Но увез три очка из Самары

Гол Ивана Сергеева позволил сине-бело-голубым обыграть «Крылья Советов» в матче FONBET Кубка России.

Шанс на реабилитацию

За весь прошлый сезон «Зенит» проиграл в чемпионате всего дважды, так что привыкнуть к его осечкам невозможно. Тем интереснее было понаблюдать за тем, как сине-бело-голубые отреагируют на чувствительное поражение от «Динамо», отбросившее их на непривычное место в середине таблицы.

Конечно, матч FONBET Кубка России в этом смысле не совсем показателен, ведь на такой ранней стадии турнира «Зенит» в любом случае прибегнул бы к ротации. Но некоторые изменения симптоматичны.

Например, расстановка. Сине-бело-голубые периодически переключаются на схему с тремя центральными защитниками по ходу игр, но с первых минут не облачались в нее почти год. Последний раз стартовый состав «Зенита» выстраивался по схеме 3-4-3 почти год назад — в первом туре группового этапа предыдущего Кубка с «Факелом».

Перестроения Семака

Но если тот ход расценивался скорее как эксперимент, то сейчас все очень напоминает полноценную трансформацию тактики. Мы наблюдали за этим опытом еще на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, хотя тогда мало кто придал ему значение. Однако после продажи Малкома и последовавших за ней игровых проблем те наработки становятся актуальными. И в матче с «Крыльями Советов» Сергей Семак не просто так всех перетасовал.

Состав и правда выглядел диковинным: Караваев — в центре обороны, Эракович — страхующий, Дуглас Сантос и Васильев — в середине поля, Сутормин — левый вингер. Удивительно было видеть в воротах Васютина, который, казалось, после перехода Дениса Адамова срастется со скамейкой запасных. Экс-голкипер «Сочи» до сих пор не дебютировал за «Зенит», и это уже выглядит странно. Как и продолжающаяся опала Коваленко — Александр не вышел в основе даже в матче с командой, которую знает досконально.

Интересный первый тайм

«Крылья Советов» относились к этому матчу совершенно иначе. Без ротации тоже не обошлось, но часть лидеров появилась с первых минут — Бейл, Солдатенков, Гарре. Необычно выглядел левый фланг самарцев — туда переместился номинальный игрок противоположной бровки Рассказов, а также центрфорвард Шитов. Этим пользовался «Зенит»: сине-бело-голубые часто атаковали по правому краю и уже на первой минуте заработали там опасный штрафной, с которого чуть не забил Дуглас Сантос.

Вообще «Зенит» хорошо начал матч — размашисто атаковал, регулярно находил свободные зоны недалеко от чужих ворот. Но «Крылья» многое позволяли: на 13-й минуте Мантуан, стоя перед входом в штрафную, успел переложить мяч с левой ноги на правую и без помех пробить в штангу, пока все смотрели. Так много времени давать сопернику в такой опасной зоне нельзя.

Впереди у «Крыльев» получалось лучше, хотя победой со счетом 5:1, как в матче с «Ростовом», здесь не пахло. В начале матча Карпицкий неплохо бил после паса Бейла, но Васютин спас «Зенит», а чуть позже в ход пошли угловые: в середине первого тайма близок к голу со стандарта был Барач — не попал в створ.

Гол Сергеева

Первый тайм так и завершился нулевой ничьей, хотя «Зенит» к голу был чуть ближе: в одном из эпизодов Васильев бил из пределов штрафной с разницей в пару секунд, а в другом Алип едва не наказал Ломаева за опрометчивый выход из ворот на угловом.

Игра смотрелась и выглядела совсем не нулевой. «Зениту» точно не за что было себя критиковать, хотя печальная тенденция подтвердилась: если оставить за скобками кубковый матч с «Ахматом», то команда Семака каждый раз в первом тайме наносит не больше одного удара в створ. Зато прибавляет после перерыва.

Сейчас тоже сине-бело-голубые стали действовать лучше, но парадоксально, что забили они не после позиционной атаки, а в результате контрвыпада. «Крылья» неудачно исполнили угловой, а Караваев с Сергеевым убежали к чужим воротам — Иван забил бывшему клубу и отказался праздновать.

Умница Салтыков

С выходом героя прошлого тура РПЛ Салтыкова «Крылья» заиграли ярче в нападении. Именно Никита стал автором едва ли не самого опасного момента у ворот Васютина за весь матч — на 63-й минуте он зряче бил почти с линии штрафной, но Эракович едва заметным касанием переадресовал мяч на угловой.

Салтыков оказался в центре внимания и в конце встречи. Сперва он рухнул в чужой штрафной после единоборства с Ду Кейросом, но ни Сергей Чебан, ни видеоарбитры фола не увидели. А в добавленное время Салтыков шикарно смещался с фланга под удар в угол и заставил Васютина хорошенько поработать.

Однако усилий молодого вингера самарцев, как и других игроков, не хватило «Крыльям» для того, чтобы вырвать хотя бы ничью. Пожалуй, на один гол волжане наиграли, так что «Зениту» отчасти повезло увезти полновесные три очка с берегов Волги.