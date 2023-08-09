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Сегодня, 23:00

Еще одно голевое пиршество в Кубке. «Динамо» с «Краснодаром» почти повторили сюжет матча «Спартак» — «Пари НН»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты «Динамо» празднуют победный гол в ворота «Краснодара».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бело-голубые вырвали победу на последних секундах — 4:3.
Кубок России. Группа D
09 авг, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:3
Краснодар

Новая схема розыгрыша Кубка с групповым этапом на второй год потихоньку завоевывает авторитет. В минувшем сезоне на встречи полудублирующими составами смотрели отчасти сквозь пальцы, сейчас же — полно огня и страсти уже в первых турах, зритель кайфует. Один фантастический матч «Спартака» с «Нижним» (5:4) чего стоит. Но и в Петровском парке в среду было немногим хуже.

8&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 5:4. Голевое безумие в Тушине. Рекорд «Спартака» на все времена — пять побед из пяти

Клубы активно используют ротацию, при этом ближайший резерв — далеко не ноунеймы. У «Динамо», скажем, из стартового протокола минувшего тура РПЛ остались только двое (Скопинцев и Фомин), а «Краснодара» — трое (Волков, Кайо и Кривцов). Но Лещук, Фернандес, Сазонов, Гагнидзе Макаров, Лесовой, Грулев и Гладышев у москвичей всегда где-то рядом. Как и Агкацев, Эктов, Арутюнян, Ленини, Баньяц, Ахметов, Шапи и Мозес у «быков». Разве что динамовец Бессмертный пока мало известен публике. Но и то лишь широкой — болельщики бело-голубых нередко призывают Марцела Личку давать 19-летнему правому защитнику больше шансов.

Соперники уже встречались в нынешнем сезоне — в первом туре РПЛ на том же стадионе «Краснодар» потерпел в обороне 20 минут, а потом «Динамо» само принесло гостям победу на блюдечке. В другом турнире требовался реванш. Тем более что бело-голубые раскочегарились, играя с каждым матчем лучше и лучше. И два забитых гола в первом тайме — лишнее тому подтверждение. Сначала Грулев заработал пенальти и Фомин его реализовал, а потом мощный форвард отличился сам после идеального навеса Гладышева. Плюс все тот же Грулев не попал в пустые ворота, напомнив о конфузе Заболотного парой часов ранее.

Но нынешнее «Динамо» — пока не про баланс. Команда уже упускала победу, ведя в счете 2:0 и 3:1 в Самаре, дважды позволяла отыгрываться «Зениту». Вот и «Краснодар» легко превратил 0:2 в 2:2. Всего за 12 минут. Кривцов здорово разобрался в штрафной, а потом Мозес реализовал выход один на один после передачи Ленини. И это ведь еще и Ахметов не реализовал пенальти, не попав в ворота.

Бело-голубые напоминают «Оренбург» — весело в атаке, дыряво в обороне. Чему, конечно, способствовал выбранный состав, в котором почти вся полузащита — совершенно не про защиту. Макаров, Лесовой, Гладышев и Гагнидзе слабы в разрушении. Да и Фомин — не чистый опорник. Так что Личка осознанно идет на риск.

«Краснодар» ведь совсем не промах в этом сезоне. Три победы в трех матчах РПЛ на старте сезона. Ивич из авантюристов делает команду прагматиков, нацеленных на результат.

«Динамо» всего три дня назад уже пропускало, получая 2:2, но тут же вырывало победу — 3:2. В Питере. Сейчас случилось то же самое. И автор гола тот же — Грулев.

Но тогда шла 96-я минута, а теперь — всего лишь 67-я. Куча времени для экспериментальной обороны москвичей, чтобы еще раз пропустить. Маэстро Кордоба преподал урок юному Бессмертному на тему игры в штрафной — попавшийся защитник стал чуть опытнее, а сам Джон реализовал пенальти. 3:3. Чем-то это стало напоминать сумасшедшую встречу «Спартак» — «Пари НН» накануне.

А полностью ощущение дежавю пришло на последних секундах, когда Захарян сам заработал штрафной и сам его реализовал. 4:3 — невероятная победа бело-голубых в драматичной и очень насыщенной встрече.

Команды в Кубке словно соревнуются, кто сыграет ярче и больше порадует зрителей забитыми голами.

«Динамо» в группе с 4 очками устремляется за «Спартаком», имеющим в активе 6 баллов. А вот «Краснодар», шикарно стартовавший в РПЛ, в Кубке начал с двух поражений.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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