Зобнин заявил, что его не задевают претензии по поводу зарплат футболистов
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился с «СЭ» мнением о баннере болельщиков красно-белых перед матчем 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (4:0).
— Перед матчем с «Пари НН» болельщики вывесили баннер «Для нас жизнь — для вас зарплата». Что для вас он означает?
— Мы выходим играть для болельщиков, стараемся всегда их радовать. Конечно, они могут быть недовольны в связи с тем, что у нас не очень удачное начало сезона. Но мы выходим играть для них.
— Не задевают вечные претензии к футболистам относительно зарплат?
— Меня лично — нет, — сказал Зобнин «СЭ».
«Спартак» после шестого тура РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице с 8 очками.
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