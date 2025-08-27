Зобнин заявил, что его не задевают претензии по поводу зарплат футболистов

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился с «СЭ» мнением о баннере болельщиков красно-белых перед матчем 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (4:0).

— Перед матчем с «Пари НН» болельщики вывесили баннер «Для нас жизнь — для вас зарплата». Что для вас он означает?

— Мы выходим играть для болельщиков, стараемся всегда их радовать. Конечно, они могут быть недовольны в связи с тем, что у нас не очень удачное начало сезона. Но мы выходим играть для них.

— Не задевают вечные претензии к футболистам относительно зарплат?

— Меня лично — нет, — сказал Зобнин «СЭ».

«Спартак» после шестого тура РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице с 8 очками.