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«Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» по пенальти в Кубке России

Сергей Ярошенко
Дмитрий Скопинцев (слева) и Никита Чернов.
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 5:4.

В основное время команды не отметились голами. В серии пенальти свои попытки у самарской команды реализовали Александр Солдатенков, Алексей Сутормин, Ильзат Ахметов, Джимми Марин и Кирилл Печенин.

«Крылья Советов» лидируют в группе B c 6 очками. «Динамо» с 4 очками — на 2-й строчке.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 августа 2025, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:0
Динамо
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