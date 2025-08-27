«Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» по пенальти в Кубке России

«Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 5:4.

В основное время команды не отметились голами. В серии пенальти свои попытки у самарской команды реализовали Александр Солдатенков, Алексей Сутормин, Ильзат Ахметов, Джимми Марин и Кирилл Печенин.

«Крылья Советов» лидируют в группе B c 6 очками. «Динамо» с 4 очками — на 2-й строчке.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо».