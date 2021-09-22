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10:0! «Крылья Советов» уничтожили «Знамя» в кубковом матче. Пиняев оформил дубль

17:49
Стадион ФК «Знамя». Фото Twitter
Стадион ФК «Знамя». Фото Twitter
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«Крылья Советов» с неприличным счетом обыграли клуб «Знамя» из Ногинска в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России. Встреча закончилась со счетом 10:0 в пользу самарцев.

Дубль оформил 16-летний полузащитник Сергей Пиняев. Хет-трик сделал нападающий Дмитрий Цыпченко.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 9

«Знамя» (Ногинск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:10 (0:4)

Голы: Липовой, 8 (0:1). Цыпченко, 20 (0:2). Пиняев, 22 (0:3). Пиняев, 30 (0:4). Цыпченко, 64 (0:5). Цыпченко, 71 (0:6). Якуба, 77 (0:7). Сергеев, 83 (0:8). Сергеев, 85 (0:9). Бейл, 89 (0:10).

«Знамя» (Ногинск): Чилюшкин, Янбаев, Вовк, Долгов, Житников, Шишкин, Передерий, Карев, Рыжков, Павлюченко, Столбовой.

«Крылья Советов» (Самара): Овсянников, Божин, Чернов (Солдатенков, 64), Бейл, Кабутов, Витюгов (Горшков, 46), Липовой (Якуба, 64), Пруцев, Пиняев (Зиньковский, 73), Сарвели (Сергеев, 69), Цыпченко.

Предупреждение: Пруцев, 4.

Судья: Танашев (Нальчик).

22 сентября. Ногинск. Стадион «Знамя».

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Иван Шитик все материалы автора

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