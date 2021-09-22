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Вратарь «Уфы» Кузнецов отбил пять пенальти в серии с «Легионом-Динамо»

17:35
Алексей Кузнецов. Фото ФК «Уфа»
Алексей Кузнецов. Фото ФК «Уфа»
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Голкипер «Уфы» Алексей Кузнецов стал главным героем послематчевой серии пенальти в игре элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против клуба «Легион-Динамо».

Игровое время завершилось вничью — 1:1. «Уфа» выиграла серию пенальти со счетом 2:0. Кузнецов отразил все пять ударов команды соперников с «точки». При этом одну из попыток ему пришлось отражать дважды, так как арбитр попросил перебить, сочтя, что вратарь покинул линию ворот до удара. Но и во второй раз Кузнецов сделал сэйв.

«Уфа» уступала в основное время 0:1, но на 90+5-й минуте сравнял счет Алексей Никитин. 25-летний Кузнецов провел первый матч за «Уфу».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры