Вратарь «Уфы» Кузнецов отбил пять пенальти в серии с «Легионом-Динамо»

Голкипер «Уфы» Алексей Кузнецов стал главным героем послематчевой серии пенальти в игре элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против клуба «Легион-Динамо».

Игровое время завершилось вничью — 1:1. «Уфа» выиграла серию пенальти со счетом 2:0. Кузнецов отразил все пять ударов команды соперников с «точки». При этом одну из попыток ему пришлось отражать дважды, так как арбитр попросил перебить, сочтя, что вратарь покинул линию ворот до удара. Но и во второй раз Кузнецов сделал сэйв.

«Уфа» уступала в основное время 0:1, но на 90+5-й минуте сравнял счет Алексей Никитин. 25-летний Кузнецов провел первый матч за «Уфу».