«Ильпар» обыграл «Носту» в Кубке России. После победного гола в концовке случилась драка

Любительский клуб «Ильпар» из Пермского края на своем поле обыграл «Носту» в матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 3:2.

Хозяева повели со счетом 2:0 в первом тайме после голов Антона Чебыкина и Артема Зайцева, но гости сумели отыграться до конца тайма — дубль оформил Арсений Вайнер.

Победный гол на 85-й минуте забил Евгений Парамонов. Полузащитник «Ильпара» не сумел реализовать пенальти, но добил мяч в ворота. После этого на поле случилась драка, в результате которой обе команды завершили игру вдесятером. Удалили Парамонова и вратаря «Носты» Николая Нелюбова.

«Ильпар» вышел во второй раунд пути регионов FONBET Кубка России. Там любительский клуб встретится с «Тюменью».