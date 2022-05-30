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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 08:45

Жиго: «Мы заслужили этот трофей. Верю, что «Спартак» еще много выиграет»

Жиго назвал заслуженной победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Самуэль Жиго.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы в БЕТСИТИ Кубке России.

— Какие эмоции ты испытываешь сейчас?

— Это было красиво! — сказал Жиго «СЭ», — Это было очень красиво! Последние минуты, но они не забивают пенальти. Мы заслужили этот трофей. Я хочу сказать большое спасибо всей команде за эти невероятные моменты. Я верю, что «Спартак» выиграет еще много трофеев. Они этого заслуживают!

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР).

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)
Александр Селихов, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Квинси Промес и&nbsp;Александр Соболев. «Спартак» выгрыз Кубок мечты и разорвал «Лужники». Драма Фомина и вечеринка с МакSим — это было легендарно!
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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