Жиго: «Мы заслужили этот трофей. Верю, что «Спартак» еще много выиграет»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы в БЕТСИТИ Кубке России.

— Какие эмоции ты испытываешь сейчас?

— Это было красиво! — сказал Жиго «СЭ», — Это было очень красиво! Последние минуты, но они не забивают пенальти. Мы заслужили этот трофей. Я хочу сказать большое спасибо всей команде за эти невероятные моменты. Я верю, что «Спартак» выиграет еще много трофеев. Они этого заслуживают!

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР).