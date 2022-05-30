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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 09:12

Лихачев объяснил, почему полузащитник «Динамо» Фомин не реализовал пенальти

Екатерина Звенигородская
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Антон Иванов
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в разговоре с «СЭ» подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

— Я бы не сказал, что матч получился таким хорошим по качеству, но с интригой, с развитием счета, с антуражем — нормально, — сказал Лихачев «СЭ». — Обе команды имели шансы выиграть Кубок, чуть больше повезло «Спартаку». Наверно, все-таки какая-то закономерность в этом есть, пока сложно понять, какая. Жалко, что сезон уже завершился, но такой матч, такой антураж, финал Кубка России — все вокруг и в плане футбола все было очень здорово. По самому качеству игры определенные вопросы есть.

— У вас есть понимание, почему в конце Фомин не реализовал пенальти? До этого в своей карьере он забил 19 из 19 пенальти.

— Когда его показали крупным планом, устанавливающим матч на 11-метровой отметке, было видно, что ему тяжело справиться с нервами в этот момент. Наверно, так до конца и не удалось ему это сделать. Он пробил в абсолютно не свойственной ему манере — это все нервы. Очень жаль, потому что я ему симпатизирую, он хороший футболист, но так иногда бывает. Очень важно, чтоб после этого он восстановился, потому что зачастую такие роковые промахи и ошибки в таких больших матча критично сказываются на карьере футболистов. Хочется пожелать Дане, чтобы он как можно быстрее переоценил этот момент и двигался дальше, потому что его футбольная жизнь еще только начинается.

Даниил Фомин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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